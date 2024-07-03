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Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб краснодарской «Кубани»

Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб краснодарской «Кубани»
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Официальный телеграм-канал краснодарской «Кубани» объявил о назначении на должность старшего тренера 54-летнего Олега Веретенникова, который до середины июня 2024 года исполнял обязанности главного тренера «Краснодара-2».

Веретенников войдёт в тренерский штаб 54-летнего Роберта Евдокимова, который возглавил жёлто-зелёных 11 апреля 2024 года. Ранее специалист работал в системах «Краснодара» и волгоградского «Ротора», с 2020 по 2022 год входил в состав тренерского штаба казанского «Рубина».

В годы игровой карьеры нападающий «Ротора» Олег Веретенников трижды (в 1995, 1997 и 1998 годах) становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Кубань» по итогам сезона-2023/2024 заняла последнее 18-е место в Первой лиге, набрав 23 очка в 34 матчах, и осенью 2024 года будет выступать в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.

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