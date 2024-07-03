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Губерниев отреагировал на критику в адрес «Локомотива»

Губерниев отреагировал на критику в адрес «Локомотива»
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Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику в адрес московского «Локомотива».

«По футбольному «Локомотиву»! Не понимаю шум вокруг команды. Есть тактика, а есть стратегия! Не сомневаюсь, что руководство клуба зрит в корень. Тут всё просто, футбол рассудит, в команде игроков на два состава и тренер хороший. Несмотря на потери, «Локомотив» выглядит очень боеспособным. Ждём сезона с нетерпением и сосчитаем цыплят по осени! А футбольных — по весне», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).

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