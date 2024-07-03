Виллиан Роша назвал лучшего защитника РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал лучшего защитника чемпионата России. По итогам сезона-2023/2024 лучшим защитником РПЛ был признан футболист «Зенита» Дуглас Сантос.

«Согласен с этим решением, Дуглас — великолепный футболист, у него большой опыт. Но вы хотите знать моё мнение, кто лучший защитник в России? Я, конечно», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Роша принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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