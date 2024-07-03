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Эрдоган обратился к игрокам сборной Турции после выхода команды в 1/4 финала Евро-2024

Эрдоган обратился к игрокам сборной Турции после выхода команды в 1/4 финала Евро-2024
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную страны с выходом в четвертьфинал чемпионата Европы 2024 года.

«От всей души поздравляю нашу сборную по футболу, которая обыграла Австрию на чемпионате Европы и вышла в четвертьфинал. Желаю команде успехов на пути к чемпионству», — написал Эрдоган в одной из социальных сетей.

Ранее завершился матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции. Турция одержала победу в этой игре со счётом 2:1 и вышла в 1/4 финала Евро-2024. Таким образом, сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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