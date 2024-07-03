ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой прокомментировал крупное поражение сборной Румынии от Нидерландов на Евро-2024

Мостовой прокомментировал крупное поражение сборной Румынии от Нидерландов на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался по поводу результата матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 Румыния — Нидерланды (0:3).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Румыния… ужас, как эта команда могла пройти дальше. Ну, чудо было, потому что первая игра с Украиной, когда они вот эти три мяча забили, причём не по игре, там Украина как минимум не должна была проигрывать. Вот так и бывает. Одна из самых слабых команд. То, что мы увидели сегодня с Бельгией — это просто ужас какой-то. Вот поэтому Бельгия… Ой, не Бельгия, а Нидерланды. Поэтому Нидерланды, как я и говорил, это скрытая команда такая, теневая. Вот они, пожалуйста, дальше пройдут», — сказал Мостовой в аудиосообщении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Сборная Румынии вышла в 1/8 финала Евро-2024, став по дополнительным показателям победителем группы E с участием Бельгии, Словакии и Украины, в которой все команды набрали по четыре очка. После стартовой крупной победы над сборной Украины (3:0) румынские футболисты уступили бельгийцам (0:2) и сыграли вничью со Словакией (1:1).

Материалы по теме
«Наша сказочная история завершилась». Тренер сборной Румынии — о вылете с Евро-2024
Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android