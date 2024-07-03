Виллиан Жозе записал обращение к болельщикам «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Виллиан Жозе записал видеообращение к болельщикам красно-белых.

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Я очень рад присоединиться к клубу. Мне не терпится начать этот новый этап», — сказал Жозе в видео, опубликованном в телеграм-канале москвичей.

1 июля 2024 года московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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