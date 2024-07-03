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Гурцкая назвал Роналду посмешищем после матча между Португалией и Словенией

Гурцкая назвал Роналду посмешищем после матча между Португалией и Словенией
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Словении (0:0, 3:0 — пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Не надо было его вообще ставить. Есть биологический возраст, и ты уже не можешь. У тебя уже нервы не в порядке. Роналду должен сидеть на лавке давно, второй турнир.

Мне вообще не жалко португальцев, мне было жалко вчера двух человек — Бруну Фернандеша и Бернарду Силву. Что бы они ни делали, они дают ему пас — и это посмешище всё потеряло. Ладно бы одно посмешище было на поле — второе ещё и Пепе, который уже бежит и падает.

Шанс пройти французов — посадить Пепе и Роналду на скамейку? Только так. Потому что если Мбаппе увидит Пепе на поле, он будет играть с закрытыми глазами, чтобы хоть как-то уравнять шансы», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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