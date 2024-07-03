Стала известна заявка сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси — вне итогового списка

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Пресс-служба сборной Аргентины по футболу опубликовала заявку на предстоящие Олимпийские игры в Париже.

Ветераны национальной команды Лионель Месси и Анхель Ди Мария не вошли в итоговый список игроков, которые поедут на турнир.

Вратари: Херонимо Рулли («Аякс»), Леандро Брей («Бока Хуниорс»).

Защитники: Бруно Амионе («Сантос Лагуна»), Маркос Ди Сезаре («Расинг»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Лухан («Сан-Лоренцо»), Хоакин Гарсия («Велес»), Хулио Солер («Ланус»).

Полузащитники: Сантьяго Эззе («Олимпиакос»), Кристиан Медина («Бока Хуниорс»), Эсекьель Фернандес («Бока Хуниорс»), Кевин Зенон («Бока Хуниорс»), Клаудио Эчеверри («Ривер Плейт»), Тьяго Альмада («Ботафого»).

Нападающие: Лусиано Гонду («Аргентинос Хуниорс»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джулиано Симоэне («Атлетико Мадрид»), Лукас Бельтран («Фиорентина»).

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут в Париже и других шести городах Франции с 24 июля по 10 августа.

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