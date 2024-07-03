Франция проводит рекордную серию на Евро и ЧМ с Канте в составе

Опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте стал автором уникальной беспроигрышной серии в составе сборной Франции на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы (без учёта послематчевых серий пенальти), сообщает Opta Sports. По состоянию на 3 июля 2024 года её продолжительность составляет 19 матчей без поражений, что является рекордом для европейских игроков.

С Канте в составе сборная Франции провела на чемпионатах мира и Европы 19 матчей и не проиграла в основное и дополнительное время ни одного из них, одержав 13 побед при шести ничьих (одна из этих ничьих в итоге привела к проигрышу в серии пенальти в 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швейцарии (3:3, 4:5 пен.))

Всего 33-летний Н'Голо Канте сыграл за сборную Франции в 59 матчах, отметившись двумя забитыми голами и одним результативным пасом.