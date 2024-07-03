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Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
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Бразилия — Колумбия: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

Бразилия — Колумбия: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024
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Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Колумбии на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки 2024 года.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразилия: Алисон, Данило, Милитао, Маркиньос, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Рафинья, Родриго, Винисиус.

Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Куэста, Машаду, Лерма, Риос, Ариас, Родригес, Диас, Кордоба.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Колумбия возглавляет турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе место занимает Бразилия с четырьмя баллами в своём активе. На третьем месте расположилась Коста-Рика с одним очком, а замыкает квартет Парагвай, потерпевший два поражения.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.

Календарь матчей Кубка Америки
Турнирная таблица Кубка Америки
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