Бразилия — Колумбия: стартовые составы команд на матч Кубка Америки — 2024

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Колумбии на матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки 2024 года.
Бразилия: Алисон, Данило, Милитао, Маркиньос, Венделл, Гимарайнс, Гомес, Пакета, Рафинья, Родриго, Винисиус.
Колумбия: Варгас, Муньос, Санчес, Куэста, Машаду, Лерма, Риос, Ариас, Родригес, Диас, Кордоба.
Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
Колумбия возглавляет турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе место занимает Бразилия с четырьмя баллами в своём активе. На третьем месте расположилась Коста-Рика с одним очком, а замыкает квартет Парагвай, потерпевший два поражения.
Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд поделены на четыре группы. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.
Топ-5 лучших голов 2-го тура группового этапа Кубка Америки: