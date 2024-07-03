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Тренер сборной Турции Монтелла отреагировал на проход команды в четвертьфинал Евро-2024

Тренер сборной Турции Монтелла отреагировал на проход команды в четвертьфинал Евро-2024
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Австрии (2:1).

«Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового этапа с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер.

Мы повторили количество побед с Евро-2008. Это очень важное достижение. Наш следующий соперник — сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

Отметим, что сборная Турции впервые в истории выиграла матч плей-офф Евро в основное время.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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