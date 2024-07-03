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Семшов — о матче с Австрией на Евро-2024: вратарь сборной Турции — национальный герой

Семшов — о матче с Австрией на Евро-2024: вратарь сборной Турции — национальный герой
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре голкипера сборной Турции Мерта Гюнока в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Австрии (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Сейчас вратарь сборной Турции — национальный герой, он спас команду от дополнительного времени. А там всё могло случиться, если учесть, что психологическое состояние у австрийцев было бы лучше. Думаю, что турки заслужили победу», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На пятой добавленной минуте матча Австрия — Турция при счёте 2:1 в пользу турецкой национальной команды её вратарь Мерт Гюнок отразил удар в угол ворот в исполнении австрийского полузащитника Кристофа Баумгартнера. В 1/4 финала соперником сборной Турции станет команда Нидерландов, переигравшая в 1/8 финала сборную Румынии со счётом 3:0.

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