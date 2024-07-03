Талалаев оценил форму Гакпо после крупной победы Нидерландов над Румынией на Евро-2024

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал игру нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо после победы его команды над сборной Румынии со счётом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Гакпо в великолепной форме. В моменте с первым голом все знали, что он уберёт мяч под правую ногу и пробьёт, но, видимо, вратарь команды Румынии не догадывался, что Гакпо может ударить в ближний угол», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо в игре 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Румынии (3:0) отметился победным голом и результативным пасом. Футболист открыл счёт на 20-й минуте встречи и ассистировал форварду Дониэллу Малену на 83-й минуте в эпизоде со вторым голом «оранжевых». На 63-й минуте гол Гакпо не был засчитан VAR из-за положения «вне игры».