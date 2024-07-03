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Талалаев оценил форму Гакпо после крупной победы Нидерландов над Румынией на Евро-2024

Талалаев оценил форму Гакпо после крупной победы Нидерландов над Румынией на Евро-2024
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал игру нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо после победы его команды над сборной Румынии со счётом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Гакпо в великолепной форме. В моменте с первым голом все знали, что он уберёт мяч под правую ногу и пробьёт, но, видимо, вратарь команды Румынии не догадывался, что Гакпо может ударить в ближний угол», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо в игре 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Румынии (3:0) отметился победным голом и результативным пасом. Футболист открыл счёт на 20-й минуте встречи и ассистировал форварду Дониэллу Малену на 83-й минуте в эпизоде со вторым голом «оранжевых». На 63-й минуте гол Гакпо не был засчитан VAR из-за положения «вне игры».

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