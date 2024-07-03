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Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
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Винисиус Жуниор пропустит 1/4 финала Кубка Америки — 2024 из-за перебора жёлтых карточек

Винисиус Жуниор пропустит 1/4 финала Кубка Америки — 2024 из-за перебора жёлтых карточек
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не сыграет в матче 1/4 финала Копа Америка — 2024, если его национальная команда выйдет в эту стадию турнира.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Перерыв
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

На седьмой минуте встречи 3-го тура группового этапа Кубка Америки с национальной командой Колумбии Винисиус получил жёлтую карточку, которая стала для него второй на турнире, и должен будет пропустить следующий матч. Ранее футболист был наказан предупреждением в матче 2-го тура со сборной Парагвая (4:1).

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Перед началом матча Бразилия — Колумбия колумбийцы возглавляли турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе место занимали пентакампеоны, набравшие четыре очка. На третьем месте находилась Коста-Рика с одним набранным очком, замыкал квартет Парагвай, потерпевший два поражения.

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