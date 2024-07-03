Бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп назвал фаворитов чемпионата Европы 2024 года.

«В данный момент кажется, что Испания может это сделать [выиграть Евро]. Германия хороша, Франция будет хороша, Англия также будет лучше, определённо», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, суперкомпьютер Opta считает, что главным претендентом на победу на Евро-2024 является сборная Германии (20%). В тройку главных фаворитов попали также национальные команды Испании (19,2%) и Англии (17,5%). Французская национальная команда располагается на четвёртом месте с показателем в 15,2%. Сборной Турции на победу на чемпионате Европы — 2024 дают 3,1% — меньше, чем кому бы то ни было.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: