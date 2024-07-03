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Бразилия — Колумбия на Копа Америка — 2024: Рафинья открыл счёт ударом со штрафного

В ночь со 2 на 3 июля мск на после стадиона «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 в группе D Бразилия — Колумбия.

На 12-й минуте встречи счёт открыл бразильский нападающий Рафинья, который прямым ударом со штрафного послал мяч в верхний угол ворот сборной Колумбии.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Перед началом игры колумбийцы возглавляли турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе место занимала Бразилия, набравшая четыре очка. На третьем месте находилась Коста-Рика с одним набранным очком, замыкал квартет Парагвай, потерпевший два поражения.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины.