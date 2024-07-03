Коста-Рика за семь минут игры повела в два мяча в матче Кубка Америки с Парагваем

В ночь со 2 на 3 июля мск на стадионе «Кью-ту» в Остине (США) проходит матч 3-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе D между сборными Коста-Рики и Парагвая. На момент написания новости во встрече проходит первый тайм, счёт 2:0 в пользу костариканцев.

Сборная Коста-Рики открыла счёт на третьей минуте игры усилиями защитника Франсиско Кальво. Всего через четыре минуты нападающий Хосимар Алькосер удвоил преимущество своей команды в матче.

Трансляция матча Коста-Рика – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

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