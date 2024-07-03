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Коста-Рика за семь минут игры повела в два мяча в матче Кубка Америки с Парагваем

Коста-Рика за семь минут игры повела в два мяча в матче Кубка Америки с Парагваем
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В ночь со 2 на 3 июля мск на стадионе «Кью-ту» в Остине (США) проходит матч 3-го тура Копа-2024 (Кубка Америки) в группе D между сборными Коста-Рики и Парагвая. На момент написания новости во встрече проходит первый тайм, счёт 2:0 в пользу костариканцев.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Перерыв
2 : 0
Парагвай
1:0 Кальво – 3'     2:0 Алькосер – 7'    

Сборная Коста-Рики открыла счёт на третьей минуте игры усилиями защитника Франсиско Кальво. Всего через четыре минуты нападающий Хосимар Алькосер удвоил преимущество своей команды в матче.

Трансляция матча Коста-Рика – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу вингера Анхеля Ди Марии.

Календарь матчей Кубка Америки - 2024
Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
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