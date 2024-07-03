Каладзе рассказал, в каком клубе хотел бы видеть Кварацхелию

Бывший защитник «Милана» Каха Каладзе рассказал, в каком клубе хотел бы видеть грузинского вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Мне хотелось бы увидеть Кварацхелию в мадридском «Реале». Анчелотти — один из лучших тренеров. Он всё уже доказал. Он — друг молодых футболистов. Карло должным образом расставляет игроков, использует необходимую и оптимальную тактику», — приводит слова Каладзе pianetamilan.it.

Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи» с целью перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: