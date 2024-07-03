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Бразилия — Колумбия: колумбийцы отыгрались в матче Копы-2024 с передачи Кордобы

В ночь со 2 на 3 июля мск на поле стадиона «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 в группе D Бразилия — Колумбия.

На 45+2-й минуте игры сборная Колумбии забила ответный гол — это сделал защитник Даниэль Муньос с передачи нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Ранее бразильцы открыли счёт на 12-й минуте прямым ударом со штрафного нападающего Рафиньи.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Перед началом игры колумбийцы возглавляли турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе место занимала Бразилия, набравшая четыре очка. На третьем месте находилась Коста-Рика с одним набранным очком, замыкал квартет Парагвай, потерпевший два поражения.