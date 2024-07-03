ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бразилия — Колумбия: колумбийцы отыгрались в матче Копы-2024 с передачи Кордобы

Бразилия — Колумбия: колумбийцы отыгрались в матче Копы-2024 с передачи Кордобы
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 июля мск на поле стадиона «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 в группе D Бразилия — Колумбия.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

На 45+2-й минуте игры сборная Колумбии забила ответный гол — это сделал защитник Даниэль Муньос с передачи нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Ранее бразильцы открыли счёт на 12-й минуте прямым ударом со штрафного нападающего Рафиньи.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Перед началом игры колумбийцы возглавляли турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе место занимала Бразилия, набравшая четыре очка. На третьем месте находилась Коста-Рика с одним набранным очком, замыкал квартет Парагвай, потерпевший два поражения.

Материалы по теме
Бразилия — Колумбия на Копа Америка — 2024: Рафинья открыл счёт ударом со штрафного
Календарь Копа Америка - 2024
Турнирная таблица Копа Америка - 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android