Семшов — о матче Евро-2024: Нидерланды могли ещё крупнее выиграть у Румынии

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал крупную победу сборной Нидерландов над сборной Румынии (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Мален, Гакпо и Депай провели великолепный матч с румынами. Быстрый забитый мяч сломал игру сборной Румынии. Они привыкли играть на контратаках, а в итоге голландцы взяли под контроль мяч, вели игру. Сборная Нидерландов могла ещё крупнее выиграть. Не только за счёт мастерства, но и за счёт уровня футболистов Голландия победила», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В составе национальной команды Нидерландов забитыми мячами в ворота сборной Румынии отметились нападающий Коди Гакпо, открывший счёт на 20-й минуте, и форвард Дониэлл Мален, который оформил дубль благодаря голам на 83-й и 90+3-й минутах. Первый гол Малена состоялся с результативной передачи Гакпо.