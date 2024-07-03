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Семшов — о матче Евро-2024: Нидерланды могли ещё крупнее выиграть у Румынии

Семшов — о матче Евро-2024: Нидерланды могли ещё крупнее выиграть у Румынии
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал крупную победу сборной Нидерландов над сборной Румынии (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Мален, Гакпо и Депай провели великолепный матч с румынами. Быстрый забитый мяч сломал игру сборной Румынии. Они привыкли играть на контратаках, а в итоге голландцы взяли под контроль мяч, вели игру. Сборная Нидерландов могла ещё крупнее выиграть. Не только за счёт мастерства, но и за счёт уровня футболистов Голландия победила», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В составе национальной команды Нидерландов забитыми мячами в ворота сборной Румынии отметились нападающий Коди Гакпо, открывший счёт на 20-й минуте, и форвард Дониэлл Мален, который оформил дубль благодаря голам на 83-й и 90+3-й минутах. Первый гол Малена состоялся с результативной передачи Гакпо.

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