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Копа-2024, результаты группового этапа: кто вышел в плей-офф, кто вылетел из турнира

В ночь со 2 на 3 июля мск в США завершились последние матчи группового этапа Кубка Америки — 2024. Сборная Коста-Рики обыграла Парагвай со счётом 2:1, национальные команды Бразилии и Колумбии сыграли вничью 1:1.

По результатам этих встреч определился полный состав участников четвертьфинала турнира и полный список сборных, которые покидают Копа Америка — 2024 после группового этапа.

В 1/4 финала Кубка Америки прошли национальные команды Аргентины, Канады, Венесуэлы, Эквадора, Уругвая, Панамы, Колумбии и Бразилии. Завершили своё участие в турнире сборные Чили, Перу, Мексики, Ямайки, США, Боливии, Коста-Рики и Парагвая.

Кубок Америки — 2024 проходит в США с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.