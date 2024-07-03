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Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
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Бразилия — Колумбия: результат матча 3 июля 2024, счёт 1:1, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Бразилия сыграла вничью с Колумбией и вышла в плей-офф Копы-2024, у Кордобы голевой пас
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В ночь со 2 на 3 июля мск на поле стадиона «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 в группе D между национальными командами Бразилии и Колумбии. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

На 12-й минуте встречи сборная Бразилии открыла счёт благодаря прямому удару со штрафного нападающего Рафиньи. На 45+2-й минуте игры сборная Колумбии забила ответный гол — это сделал защитник Даниэль Муньос с передачи нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кордоба начал матч в стартовом составе и после результативного паса был заменён на 76-й минуте. На 81-й минуте на поле вышел колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Сборная Колумбии набрала семь очков и финишировала на первой строчке группы D, Бразилия с пятью очками заняла второе место.

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