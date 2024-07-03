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Коста-Рика обыграла Парагвай, но не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки — 2024

Сегодня, 3 июля, сборная Коста-Рики обыграла сборную Парагвая в матче 3-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Кью-ту» завершилась со счётом 2:1.

В составе Коста-Рики голами отличились защитник Франсиско Кальво и нападающий Хосимар Алькосер.

За Парагвай единственный мяч забил нападающий Роман Соса.

По итогам группового этапа Коста-Рика заняла третье место с 4 очками в квартете D с Колумбией (7 очков), Бразилией (5 очков) и Парагваем (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.