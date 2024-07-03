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Кубок Америки — 2024, группа D: итоговое положение Колумбии и Бразилии

Кубок Америки — 2024, группа D: итоговое положение Колумбии и Бразилии
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Сегодня. 3 июля, были сыграны матчи заключительного, 3-го тура Кубка Америки – 2024 в группе D. В рамках игрового дня сборная Колумбии встречалась со сборной Бразилии, а сборная Коста-Рики сыграла со сборной Парагвая.

Результаты Кубка Америки 3 июля:

  • Колумбия – Бразилия — 1:1;
  • Коста-Рика — Парагвай — 2:1.
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Кальво – 3'     2:0 Алькосер – 7'     2:1 Соса – 55'    

Таким образом, Колумбия выиграл группу D, набрав 7 очков из 9 возможных. Второе место с 5 очками заняла Бразилия. На третьей сточке расположилась Коста-Рика (4 очка), замкнул квартет Парагвай (0 очков).

Трансляции матчей Кубка Америки по футболу на территории РФ доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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