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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 3 июля

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 3 июля
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Сегодня, в ночь со 2 на 3 июля мск, состоялся 13-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 3-го тура в группе D. Сборная Коста-Рики обыграла сборную Парагвая со счётом 2:1, национальные команды Бразилии и Колумбии сыграли вничью со счётом 1:1.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 3 июля

Коста-Рика — Парагвай — 2:1

Бразилия — Колумбия — 1:1

Трансляция матча Коста-Рика – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Кальво – 3'     2:0 Алькосер – 7'     2:1 Соса – 55'    
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

Таким образом, сборная Колумбии набрала семь очков и стала победителем группы D Копа Америка — 2024. Бразилия стала второй с пятью очками. Третье место заняла команда Коста-Рики, набравшая четыре очка, Парагвай с нулём очков остался последним в квартете.

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