Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 3 июля

Сегодня, в ночь со 2 на 3 июля мск, состоялся 13-й игровой день Копа Америка — 2024 (Кубка Америки), проходящего в США. В рамках турнира были сыграны два матча 3-го тура в группе D. Сборная Коста-Рики обыграла сборную Парагвая со счётом 2:1, национальные команды Бразилии и Колумбии сыграли вничью со счётом 1:1.

Кубок Америки — 2024, результаты матчей 3 июля

Коста-Рика — Парагвай — 2:1

Бразилия — Колумбия — 1:1

Трансляция матча Коста-Рика – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, сборная Колумбии набрала семь очков и стала победителем группы D Копа Америка — 2024. Бразилия стала второй с пятью очками. Третье место заняла команда Коста-Рики, набравшая четыре очка, Парагвай с нулём очков остался последним в квартете.