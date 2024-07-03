Определился соперник сборной Бразилии в 1/4 финала Кубка Америки — 2024

Сегодня, 3 июля, сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Колумбии в 3-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Левайс» завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, команда под руководством Доривала Жуниора заняла второе место в группе D и вышла в 1/4 финала Копы. Соперником сборной Бразилии станет победитель группы С, сборная Уругвая.

Встреча между командами состоится 7 июля на стадионе «Эллиджиант» в 4:00 мск.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.