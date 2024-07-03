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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу): соперники сборных Аргентины и Бразилии в плей-офф

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу): соперники сборных Аргентины и Бразилии в плей-офф
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В ночь со 2 на 3 июля мск на проходящем в США Копа Америка — 2024 завершились матчи группового этапа. В группе D сборная Бразилия сыграла вничью с Колумбией со счётом 1:1, в то время как национальная команда Коста-Рики победила Парагвай 2:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Кальво – 3'     2:0 Алькосер – 7'     2:1 Соса – 55'    
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

По результатам этих встреч сборная Бразилии набрала пять очков и заняла второе место в группе D. Пентакампеоны не смогли опередить национальную команду Колумбии, которая благодаря сегодняшней ничьей набрала семь очков. Не попали в плей-офф из группы D Коста-Рика (четыре очка, третье место) и Парагвай (0 очков, четвёртое место).

Таким образом, Бразилия вышла в четвертьфинал Кубка Америки — 2024, где сыграет со сборной, занявшей первое место в группе C — Уругваем.

Ранее стало известно, что выигравшая группу A сборная Аргентины в 1/4 финала Копы встретится с Эквадором, который стал вторым в группе B.

Трансляции матчей Кубка Америки по футболу на территории РФ доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

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