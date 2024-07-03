Копа-2024 (Кубок Америки по футболу): все пары плей-офф 1/4 финала турнира

В ночь со 2 на 3 июля мск на проходящем в США Копа Америка — 2024 завершились матчи группового этапа. В группе D сборная Бразилия сыграла вничью с Колумбией со счётом 1:1, в то время как национальная команда Коста-Рики победила Парагвай 2:1.

По результатам этих встреч определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки — 2024, которые выглядят так:

Аргентина — Эквадор

Венесуэла — Канада

Уругвай — Бразилия

Колумбия — Панама

В полуфиналах турнира встретятся между собой победители первой и второй пар 1/4 финала, а также победители третьей и четвёртой пар.

Трансляции матчей Кубка Америки по футболу на территории РФ доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Завершили своё участие в турнире по результатам группового этапа национальные команды Чили, Перу, Мексики, Ямайки, США, Боливии, Коста-Рики и Парагвая.