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Копа-2024 (Кубок Америки по футболу): все пары плей-офф 1/4 финала турнира

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу): все пары плей-офф 1/4 финала турнира
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В ночь со 2 на 3 июля мск на проходящем в США Копа Америка — 2024 завершились матчи группового этапа. В группе D сборная Бразилия сыграла вничью с Колумбией со счётом 1:1, в то время как национальная команда Коста-Рики победила Парагвай 2:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Окончен
2 : 1
Парагвай
1:0 Кальво – 3'     2:0 Алькосер – 7'     2:1 Соса – 55'    
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Колумбия
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Муньос – 45+2'    

По результатам этих встреч определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки — 2024, которые выглядят так:

Аргентина — Эквадор

Венесуэла — Канада

Уругвай — Бразилия

Колумбия — Панама

В полуфиналах турнира встретятся между собой победители первой и второй пар 1/4 финала, а также победители третьей и четвёртой пар.

Трансляции матчей Кубка Америки по футболу на территории РФ доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Завершили своё участие в турнире по результатам группового этапа национальные команды Чили, Перу, Мексики, Ямайки, США, Боливии, Коста-Рики и Парагвая.

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