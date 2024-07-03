Талалаев: Турция играет страстью, она была на протяжении всего матча Евро-2024 с Австрией

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал игру сборной Турции в матче со сборной Австрии (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла правильно сыграл. Поставил третьего центрального защитника, сыграл в три центральных и не дал свободы сопернику. Не дал быстрым атакам австрийцев докатываться до ворот. Турция здорово сыграла. Как правильно говорили, Турция играет страстью. Эта страсть была на протяжении всего матча», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

2 июля завершился матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция, в котором турецкие футболисты одержали победу благодаря дублю защитника Мериха Демирала, отличившегося на первой и на 59-й минутах встречи. Ответный гол австрийцев забил на 66-й минуте нападающий Михаэль Грегорич.