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Талалаев: Турция играет страстью, она была на протяжении всего матча Евро-2024 с Австрией

Талалаев: Турция играет страстью, она была на протяжении всего матча Евро-2024 с Австрией
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал игру сборной Турции в матче со сборной Австрии (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    

«Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла правильно сыграл. Поставил третьего центрального защитника, сыграл в три центральных и не дал свободы сопернику. Не дал быстрым атакам австрийцев докатываться до ворот. Турция здорово сыграла. Как правильно говорили, Турция играет страстью. Эта страсть была на протяжении всего матча», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

2 июля завершился матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция, в котором турецкие футболисты одержали победу благодаря дублю защитника Мериха Демирала, отличившегося на первой и на 59-й минутах встречи. Ответный гол австрийцев забил на 66-й минуте нападающий Михаэль Грегорич.

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