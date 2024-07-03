Колосков: Словения переиграла Португалию тактически, но Роналду до сих пор в порядке

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о победе сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 в матче со сборной Словении (0:0, 3:0 пен.).

«Словенцы в матче против Португалии сыграли в обороне очень здорово. Они показали образец своего тактического умения. К тому же, помимо глухой обороны, они проводили довольно резкие контратаки. Поэтому словенцы вчера произвели очень приятное впечатление своей игрой.

Португальцы, на мой взгляд, вчера выложили всё, что могли. Просто Словения их тактически переиграла в основное и дополнительное время. Что касается Роналду, то ему было очень тяжело во вчерашней встрече. Против него всегда играли персонально и очень умело сдерживали его на протяжении всего матча.

Именно от Роналду исходит вся угроза португальцев на ворота соперника, но с ним всегда рядом находится опекун или страховщик. Однако Роналду до сих пор в порядке», — приводит слова Роналду Legalbet.

В 1/4 финала Евро-2024 Португалия сыграет со сборной Франции. Встреча на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург) состоится 5 июля в 22:00 мск.