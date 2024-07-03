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Защитник сборной Бельгии: очень обидно получить гол в конце, всегда есть о чем сожалеть

Защитник сборной Бельгии: очень обидно получить гол в конце, всегда есть о чем сожалеть
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Защитник сборной Бельгии Ваут Фас высказался о вылете из 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 от сборной Франции.

Встреча на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч был забит защитником Яном Вертонгеном в своим ворота, автогол.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«План игры был ясен. Мы не собирались играть на их сильных сторонах, прессинговали. Мы выполнили его хорошо, и очень обидно получить гол в конце. Это была напряженная игра, моменты были с обеих сторон, но я не думаю, что они были действительно явными.

Мы знали, где их можно задеть. Мы отдали все, что у нас было. Всегда есть о чем сожалеть. Мы знали, что у них хорошая группа атаки, но мы хорошо их нейтрализовали. У нас было несколько шансов благодаря передачам», — приводит слова Фаса RTBF.

В 1/4 французы сыграют со сборной Португалии.

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