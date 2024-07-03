В УЕФА назвали претендентов на лучший гол 1/8 финала Евро-2024

Пресс-служба УЕФА объявила об открытии пользовательского голосования за лучший гол стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

В список из четырёх претендентов вошли забитые мячи англичанина Джуда Беллингема (Англия — Словакия, 2:1 д.в.), испанцев Нико Уильямса и Фабиана Руиса (Испания — Грузия, 4:1), а также швейцарца Рубена Варгаса (Швейцария — Италия, 2:0).

По итогам матчей 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 борьбу за победу в турнире продолжают сборные Испании, Германии, Португалии, Франции, Нидерландов, Турции, Англии и Швейцарии. Завершили своё выступление на континентальном первенстве на этой стадии национальные команды Грузии, Дании, Словении, Бельгии, Румынии, Австрии, Словакии и Италии.