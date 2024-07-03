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Президент Грузии наградила игроков футбольной сборной орденом Чести за участие в Евро-2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила футболистов сборной, тренерский штаб команды и представителей федерации футбола орденом Чести за выход в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, сообщает ТАСС.

По информации источника, церемония награждения прошла на сцене, которую установили на площади Свободы. На пути к площади футболисты национальной команды проехались на открытом автобусе, приветствуя тысячи болельщиков.

На групповом этапе сборная Грузии заняла третье место (4 очка) в квартете Fс Португалией (6 очков), Турцией (6 очков) и Чехией (1 очко). В 1/8 грузины разгромно проиграли Испании со счётом 1:4.

Грузия впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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