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Бразилия в 1/4 финала Копы, итоги второго игрового дня Уимблдона-2024. Главное к утру

Бразилия в 1/4 финала Копы, итоги второго игрового дня Уимблдона-2024. Главное к утру
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Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Колумбии (1:1) в 3-м туре группового этапа и вышла в четвертьфинал Кубка Америки – 2024, все результаты сыгранных матчей второго игрового дня теннисного турнира Уимблдон-2024, сборная Турции в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла команду Австрии (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Бразилия сыграла вничью с Колумбией и вышла в плей-офф Копы-2024, у Кордобы голевой пас.
  2. Уимблдон-2024, мужчины: результаты второго игрового дня, сетка соревнований.
  3. Сборная Турции обыграла Австрию благодаря дублю Демирала в матче 1/8 финала Евро-2024.
  4. Президент Грузии наградила игроков футбольной сборной орденом Чести за участие в Евро-2024.
  5. «Теперь всё зависит от «Наполи». Агент Барбоза рассказал, куда хочет перейти Кварацхелия.
  6. Агент Угальде: «Спартак» — не совсем то, что мы планировали для Манфреда в плане футбола.
  7. Уимблдон-2024, женщины: результаты второго игрового дня, сетка соревнований.
  8. Определились все пары 1/4 финала Евро-2024.
  9. В «Акроне» объяснили обновление состава команды перед дебютом в РПЛ.
  10. Стала известна заявка сборной Аргентины на Олимпийские игры, Месси — вне итогового списка.
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