Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бразилия в 1/4 финала Копы, итоги второго игрового дня Уимблдона-2024. Главное к утру

Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Колумбии (1:1) в 3-м туре группового этапа и вышла в четвертьфинал Кубка Америки – 2024, все результаты сыгранных матчей второго игрового дня теннисного турнира Уимблдон-2024, сборная Турции в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла команду Австрии (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».