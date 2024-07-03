Бразилия в 1/4 финала Копы, итоги второго игрового дня Уимблдона-2024. Главное к утру
Сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Колумбии (1:1) в 3-м туре группового этапа и вышла в четвертьфинал Кубка Америки – 2024, все результаты сыгранных матчей второго игрового дня теннисного турнира Уимблдон-2024, сборная Турции в 1/8 финала чемпионата Европы обыграла команду Австрии (2:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Бразилия сыграла вничью с Колумбией и вышла в плей-офф Копы-2024, у Кордобы голевой пас.
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