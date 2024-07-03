Горшков — о «Зените»: очень нравится уровень подготовки, всё интенсивно, активно, быстро

Новичок «Зенита» защитник Юрий Горшков рассказал, что впечатлило его в новой команде.

«Очень нравится уровень подготовки и всё, что окружает нас вне футбольного поля. Сам тренировочный процесс — всё интенсивно, активно, быстро. Похоже на то, что в сборной происходит. Наверное, большие команды так и работают. На одной из тренировок нас поймали в квадрате, и я вышел с улыбкой. Коваль спрашивает: «Что ты такой довольный?» «Мне нравится, — отвечаю. — Пусть меня повозили, но я знаю, что за счёт этого стану сильнее», — приводит слова Горшкова официальный сайт «Зенита».

Горшков перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов». В минувшем сезоне защитник сыграл 34 матча, забил четыре мяча и отдал две голевых передачи.

Материалы по теме Юрий Горшков назвал Дугласа Сантоса лучшим игроком на своей позиции в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России