Пименов назвал лучшего футболиста Евро-2024 к моменту завершения матчей 1/8 финала

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком чемпионата Европы — 2024 по состоянию на текущий момент.

«Кто лучший игрок турнира на данный момент? Выделю Родри из сборной Испании, он ведёт всю игру. Как он руководит действиями команды в центре поля — это вдохновляет», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Испании стала самой результативной командой стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии, победив на этом этапе национальную команду Грузии со счётом 4:1. При этом испанцы остаются единственной сборной на континентальном первенстве, одержавшей победы во всех четырёх сыгранных матчах. На групповом этапе «Красная фурия» обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).