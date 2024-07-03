ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов назвал лучшего футболиста Евро-2024 к моменту завершения матчей 1/8 финала

Пименов назвал лучшего футболиста Евро-2024 к моменту завершения матчей 1/8 финала
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком чемпионата Европы — 2024 по состоянию на текущий момент.

«Кто лучший игрок турнира на данный момент? Выделю Родри из сборной Испании, он ведёт всю игру. Как он руководит действиями команды в центре поля — это вдохновляет», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная Испании стала самой результативной командой стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии, победив на этом этапе национальную команду Грузии со счётом 4:1. При этом испанцы остаются единственной сборной на континентальном первенстве, одержавшей победы во всех четырёх сыгранных матчах. На групповом этапе «Красная фурия» обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Материалы по теме
Родри признан лучшим игроком матча Испания — Грузия на Евро-2024
Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android