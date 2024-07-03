Булыкин: Шунин и Гильерме должны остаться в клубах на хорошей должности

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о голкиперах Антоне Шунине и Маринато Гильерме, которые стали свободными агентами.

«Это два очень хороших вратаря, которые провели в своих клубах долгие карьеры. Сейчас, конечно, у них возникает вопрос, что же делать дальше — продолжить карьеру в другом клубе или повесить бутсы на гвоздь. Если завершить карьеру и перейти на какую-то работу в клуб, например, тренером или функционером, то нужно понимать, что зарплата уменьшится во много раз.

Мне нравятся истории, когда футболист завершает карьеру, получает нужное образование и сразу же находит работу в клубе, в котором играл. Например, история Реброва в «Спартаке». Мне понравилось, что красно-белые подобрали ему хорошую должность, на которой Ребров себя проявляет. Такие легенды, как Шунин и Гильерме, должны оставаться в «Динамо» и «Локомотиве», чтобы передавать молодым свои опыт и знания», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Шунин выступал за московское «Динамо» с января 2007 года. В составе бело-голубых голкипер сыграл 336 матчей.

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