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Экс-игрок «Марселя»: смотреть матчи Франции скучно, но это победа

Экс-игрок «Марселя»: смотреть матчи Франции скучно, но это победа
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Бывший защитник «Марселя» Эрик Ди Меко высказался об игре сборной Франции на чемпионате Европы — 2024.
1 июля Франция минимально обыграла Бельгию в 1/8 финала турнира со счётом 1:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Смотреть на это скучно, но это победа. Когда ты игрок, это нормально, ты сосредоточен на цели и результате. Прежде всего после матчей трудно читать нашу игру, как индивидуальную, так и коллективную. Трудно судить о матче.

Я нашёл Дешама в довольно странном состоянии для матча 1/8 финала. Он знал, что от него ждут игры. Он видел, что его команда не выдаёт того, что люди хотели бы видеть. На него оказывалось давление в этом матче, и это было видно по его реакции.

Дело не только в том, чтобы хорошо обороняться. Мы хорошо контролировали мяч. Они сделали всё возможное, чтобы мы не пропустили гол. Даже если нам удалось забить только один, этого достаточно для сегодняшнего дня», — приводит слова Ди Меко.

В 1/4 финала Евро-2024 Франция сыграет со сборной Португалии.

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