«Динамо» — «Партизан»: во сколько начало матча Братского кубка, где смотреть трансляцию
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В матче Братского кубка встретятся московское «Динамо» и белградский «Партизан». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Братском кубке также примут участие ОФК Белград и московский ЦСКА.
В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии, победителем стала «Црвена Звезда».
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