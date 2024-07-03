«Динамо» — «Партизан»: во сколько начало матча Братского кубка, где смотреть трансляцию

В матче Братского кубка встретятся московское «Динамо» и белградский «Партизан». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В Братском кубке также примут участие ОФК Белград и московский ЦСКА.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии, победителем стала «Црвена Звезда».