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Гюндоган: думаю, Германия и Испания показывают лучший футбол на Евро-2024

Гюндоган: думаю, Германия и Испания показывают лучший футбол на Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы с национальной командой Испании. Встреча состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет, безусловно, матч равных. Думаю, эти две команды показывают лучший футбол на турнире. Обе команды хотят владеть мячом и, собственно, делают это помногу.

Думаю, ключевым будет то, как мы или они справимся в те моменты, когда не будем владеть мячом. Кто не запаникует, сохранит спокойствие и будет спокойно ждать своей возможности, чтобы вернуть себе мяч и выжать из этого максимум», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Сетка плей-офф Евро-2024
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