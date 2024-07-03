Эд Ширан провёл концерт в расположении сборной Англии на Евро-2024

Британский певец Эд Ширан провёл выступление в расположении сборной Англии на Евро-2024. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Ранее англичане вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв сборную Словакии (2:1 д. вр.). В составе национальной команды Англии отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Встреча 1/4 финала со Швейцарией состоится в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.