ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эд Ширан провёл концерт в расположении сборной Англии на Евро-2024

Эд Ширан провёл концерт в расположении сборной Англии на Евро-2024
Комментарии

Британский певец Эд Ширан провёл выступление в расположении сборной Англии на Евро-2024. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Ранее англичане вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, обыграв сборную Словакии (2:1 д. вр.). В составе национальной команды Англии отличились Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Встреча 1/4 финала со Швейцарией состоится в субботу, 6 июля. Начало игры — в 19:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Кто пропустит 1/4 финала Евро из-за перебора жёлтых? Хуже всего будет Англии и Франции
Кто пропустит 1/4 финала Евро из-за перебора жёлтых? Хуже всего будет Англии и Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android