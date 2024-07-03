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Александр Бубнов: на Евро-2024 Франция очень напоминает Англию по стилю игры

Александр Бубнов: на Евро-2024 Франция очень напоминает Англию по стилю игры
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года Франция — Бельгия. Сборная Франции одержала победу с минимальным счётом 1:0. На 85-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник бельгийцев Ян Вертонген.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Вертонген – 85'    

«Игра шла до первого гола. Забитый в концовке мяч не оставил шансов бельгийцам на то, чтобы отыграться. Опять французам помог победить курьёзный гол. У Коло-Муани толком не получился удар, скорее он вышел корявым и неуклюжим.

Франция больше контролировала мяч, но он передвигался очень медленно. У тех же испанцев он ходит намного быстрее. Весь матч мы наблюдали за этой французской тягомотиной. На этом турнире «трёхцветные» очень напоминают Англию по стилю игры», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Франции встретится с национальной командой Португалии в пятницу, 5 июля.

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