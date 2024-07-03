Нападающий Австрии Грегорич — о поражении от Турции: очень-очень разочарован

Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич заявил, что разочарован поражением от национальной команды Турции в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Я очень-очень разочарован. Очень-очень печально. Не думаю, что мы заслуживали сегодня поражения. Поздравляю Турцию: раз по итогам 90 минут побеждает со счётом 2:1, значит, место в четвертьфинале — за ней», — приводит слова Грегорича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч 1/8 финала Евро-2024 между Турцией и Австрией состоялся накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев. На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.