Стюарды избили болельщика на матче Португалия — Словения на Евро-2024

Стюарды избили болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года Португалия — Словения. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия). Видео избиения разместил Record Portugal в социальной сети Х (ранее Twitter).

Основное и дополнительное время матча завершились вничью со счётом 0:0. Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти со счётом 3:0. В 1/4 финала Евро-2024 португальцы сыграют с Францией.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.