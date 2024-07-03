Фанаты попали неизвестным предметом в голову хавбеку Австрии Забитцеру, он упал на поле

Болельщики попали неизвестным предметом в голову полузащитнику Австрии Марселю Забитцеру, игрок рухнул на газон. Случилось это по ходу игры 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между командой Австрии и сборной Турции, когда Забитцер готовился исполнить угловой удар.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, матч между Турцией и Австрией состоялся накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.