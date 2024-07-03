Гакпо и Кадыоглу — лидеры Евро-2024 по созданным моментам с игры

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо и защитник Турции Ферди Кадыоглу являются лидерами чемпионата Европы 2024 года по созданным моментам с игры. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х (ранее Twitter).

Наибольшее количество моментов, созданных с игры, на Евро-2024:

1-2. Коди Гакпо (Нидерланды) — 11;

1-2. Ферди Кадыоглу (Турция) — 11;

3-5. Педри (Испания) — 10;

3-5. Йозуа Киммих (Германия) — 10;

3-5. Жюль Кунде (Франция) — 10.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.