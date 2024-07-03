«Он никогда не был нами доволен». Игрок «Динамо» Махачкала — о Бердыеве

Сербский защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич поделился воспоминаниями о работе под руководством Курбана Бердыева. По словам футболиста, Бердыев — топ-тренер, но он никогда не был доволен своими футболистами, находил поводы критиковать игроков даже после уверенных побед.

«Бердыев – топовый человек и тренер. Я не знаю, что ещё про него можно сказать. Настоящий профессионал своего дела, при нём каждый футболист добавил во всех элементах игры. Все при Бердыеве стали лучше.

Он никогда не был нами доволен (смеётся). Мы побеждали, играли «на ноль», а он находил 20 моих ошибок в игре! Я думал, что приеду на следующую тренировку и он меня похвалит, а он критиковал! Но всё по делу. Он разбирал каждый эпизод, но это делало нашу игру лучше», — приводит слова Ковачевича интернет-портал Metaratings.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 махачкалинское «Динамо», президентом которого является Гаджи Гаджиев, вышло в Российскую Премьер-Лигу.