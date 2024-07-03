Игрок «Динамо» Махачкала: хотим обыгрывать каждого в РПЛ, соперникам придётся сложно

Сербский защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказался о турнирных амбициях своей команды в Российской Премьер-Лиге.

«Мы знаем, что в РПЛ очень много сильных и укомплектованных команд, но у нас тоже есть сильные футболисты. Мы все вместе как коллектив хотим просто обыгрывать каждого соперника в РПЛ. Могу сказать, что соперникам придётся сложно в матчах с нами.

Смог бы кто-то из «Динамо» заиграть в Сербии или Бельгии? В Сербии много кто точно смог бы заиграть, а в Бельгии чемпионат чуть посложнее. В следующем сезоне в РПЛ вы увидите, что у нас классная команда», — приводит слова Ковачевича Metaratings.

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.