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Защитник Турции Демирал повторил достижение легенды сборной Франции на крупных турнирах

Защитник Турции Демирал повторил достижение легенды сборной Франции на крупных турнирах
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Защитник сборной Турции Мерих Демирал повторил достижение бывшего футболиста национальной команды Франции Лилиана Тюрама. Турок стал вторым защитником, который оформил дубль в матчах плей-офф на крупных международных турнирах. Об этом сообщает OptaJean.

Напомним, Демирал забил два гола в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Австрии. Тюрам отличился дважды в матче 1/2 финала чемпионата мира — 1998 с национальной командой Хорватии. Игра 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией состоялась накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча Демирал вывел свою команду вперёд, а на 59-й минуте Мерих оформил дубль. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Демирал – 1'     0:2 Демирал – 59'     1:2 Грегорич – 66'    
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