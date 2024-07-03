Защитник Турции Демирал повторил достижение легенды сборной Франции на крупных турнирах

Защитник сборной Турции Мерих Демирал повторил достижение бывшего футболиста национальной команды Франции Лилиана Тюрама. Турок стал вторым защитником, который оформил дубль в матчах плей-офф на крупных международных турнирах. Об этом сообщает OptaJean.

Напомним, Демирал забил два гола в матче 1/8 финала Евро-2024 со сборной Австрии. Тюрам отличился дважды в матче 1/2 финала чемпионата мира — 1998 с национальной командой Хорватии. Игра 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией состоялась накануне, 2 июля. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш.

На первой минуте (согласно данным УЕФА, на 57-й секунде) матча Демирал вывел свою команду вперёд, а на 59-й минуте Мерих оформил дубль. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2. В итоге встреча завершилась победой турецкой команды со счётом 2:1.