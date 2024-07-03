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Бубнов высказался о незабитом пенальти Роналду в матче Евро-2024 со Словенией

Бубнов высказался о незабитом пенальти Роналду в матче Евро-2024 со Словенией
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о нереализованном пенальти нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года со Словенией. Сборная Португалии одержала победу со счётом 0:0, 3:0 пен.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Роналду критикуют, да и я говорю, что он уже не тот, но при этом считал, что в подобной ситуации ветеран всегда выручит, сыграет надёжно. И Роналду не забивает… Это уже удар по португальцам. Казалось, что Облак, отразив 11-метровый, и в серии будет творить чудеса, а чудеса тут творил Кошта. Но с Францией португальцам, конечно, тяжело будет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Португалии встретится с Францией в пятницу, 5 июля.

Сетка плей-офф Евро-2024
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