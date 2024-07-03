Бубнов высказался о незабитом пенальти Роналду в матче Евро-2024 со Словенией

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о нереализованном пенальти нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года со Словенией. Сборная Португалии одержала победу со счётом 0:0, 3:0 пен.

«Роналду критикуют, да и я говорю, что он уже не тот, но при этом считал, что в подобной ситуации ветеран всегда выручит, сыграет надёжно. И Роналду не забивает… Это уже удар по португальцам. Казалось, что Облак, отразив 11-метровый, и в серии будет творить чудеса, а чудеса тут творил Кошта. Но с Францией португальцам, конечно, тяжело будет», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Португалии встретится с Францией в пятницу, 5 июля.